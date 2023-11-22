Öğretmenler günü için Atatürk'lü skandal afiş

Bursa Mustafakemal Paşa Belediyesi yaklaşan Öğretmenler Günü için skandal bir afiş astı. AKP'li Belediye'nin astığı afişte Kül yutmaz, Badi Ekrem, Mahmut Hoca, Yoda ve Splinter Usta ile birlikte Atatürk'te yer aldı. Tepkiler üzerine asılan afişler toplatıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Öğretmenler günü için Atatürk'lü skandal afiş

Bursa'nın AKP'li Mustafakemal Paşa Belediyesi yaklaşan Öğretmenler Günü için reklam panolarına skandal bir astı.

Afişte Atatürk ile birlikte, Kül yutmaz, Badi Ekrem, Mahmut Hoca, Yoda ve Splinter Usta shoplu bir şekilde yer aldı.

Afişin fotoğrafı sosyal medyada yayıldıktan sonra vatandaşlar sert tepkilerde bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN DA SERT TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı olan Ümit Özdağ'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afişe sert tepki göstererek şu sözleri paylaştı:
"Bursa Mustafakemalpaşa’nın AKP’li Belediye Başkanı 24 Kasım Öğretmenler Günü için astırdığı ve sonra toplattığı afiş. Atatürk’ün arkasında Hababam sınıfının ve Hollywood filmlerinin öğretmen karakterlerinin fotoğrafları var. İğrenç. Midem bulandı. Ahlaksızlık. Atatürk’e ve öğretmenlerimize özellikle de şehit öğretmenlerimize büyük saygısızlık"

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VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Afişe vatandaşlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Tepkilerden bazıları şöyle:

“Dün sabah meydandaki bilboardlarda görünce gerçek mi diye tekrar tekrar baktım. Yazık gerçekten. Mehmet Kanar, şaşırtıcı olsa da önemli günlerde her zaman Atatürk'ü ön planda tutar. Bu sefer neden böyle oldu veya kimden akıl alındı anlam veremedim.”

“Atatürk ile aynı kareye shoplanacak bir şey var ise, o sadece bayraktır.”

“Şuna bir yorum yapsak halkı kin ve bilmem neye teşvik etme derler, şunu asmaya utanmıyorlar ama.”

“Tamamen cehaletten dolayı bütün bunlar. Kaş yapayım derken göz çıkartmak.”

“Fotoğrafının kullanılmasına onay alınarak gerçek öğretmenlerin fotoğrafları ile bir afiş hazırlamak çok mu zordu acaba?”

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