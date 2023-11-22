Karakolun adı nereden geliyor? Atatürk detayı ortaya çıktı

Karakol Cemiyeti’nin adının nereden geldiğiyle ilgili ilginç detaylar ortaya çıkarken kurucularının Atatürk’ü işaret ettiği öğrenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karakolun adı nereden geliyor? Atatürk detayı ortaya çıktı

Aktüel Tarih Dergisi’nde yer alan bilgilere göre, Karakol Cemiyeti İttihat ve Terakki yöneticilerinin talimatıyla kuruldu. Kurulduktan sonra Kara Kemal ve Vasıf Beyler gayrinizami harbi teşkilatlandırmak için harekete geçerler.

Örgütün adı mevzubahis olduğunda ikisinin de lakabının kara olmasından dolayı karakol adı seçilir.

Öte yandan Karakol Cemiyeti'nin amacı; milletin birliği, hürriyeti ve ege- menliği ile vatanın siyasi, coğrafi ve iktisadî bağımsızlığını temin ve muhafaza etmektir.

Gerektiğinde silahlı savunmayı da göz önünde bulunduran cemiyet, bütün gizli örgütlerde olduğu gibi hücre sistemine göre kurulmuştu.

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ATATÜRK DETAYI

Karakol Cemiyeti, yurt dışına çıkan İttihatçı liderlerin direktifleriyle kurulmuştu.

Dolayısıyla cemiyet ve cemiyetin mensupları büyük oranda bu liderlere bağlılıklarını sürdürüyorlardı.

Yurt dışındaki liderlerin, İttihatçılara yeni dönemde lider olarak Mustafa Kemal Paşa'yı önerdiği iddia edilir.

Fakat bu liderliğin sürekli mi olacağı, yoksa Mustafa Kemal Paşa'nın İttihatçı liderlerin ülkeye dönüşüne kadar emanetçi konumunda mı bulunacağı açık değildir.

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