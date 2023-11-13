Atatürk’ü şov malzemesi yaptılar: Atatürk kılığına girdi, tek tek masaları dolaştı

Muğla'da düzenlenen bir etkinlikte bir kişinin mareşal kıyafetleriyle Atatürk'ü taklit edip masaları tek tek dolaştığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Atatürk’ü şov malzemesi yaptılar: Atatürk kılığına girdi, tek tek masaları dolaştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini kullanıp, binlerce insanın duygularını istismar edenlere bir yenisi daha eklendi.

Atatürk’e olan benzerliğini kullanarak sosyal medyada 29 Ekim’de yaptığı canlı yayında 1 milyon lira, 10 Kasım’daki yayınında ise 1 saatte 500 bin TL kazandığı iddia edilen Serdar G.'nin paylaşımları gündemdeyken yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Milas Şubesi tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede ‘Mareşal Atatürk’ kıyafetli bir kişi tek tek dolaşarak masaları selamladı.

Görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini çekti.

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