Atatürk’e hakaret eden dönerci veremli çıktı. Verem tedavisi gördüğü için serbest bırakıldı

Sözcü’de yer alan bilgilere göre, 10 Kasım'da Atatürk'e hakaretler yağdıran, Üçler Döner'in sahibi ve "Hacı'nın yağ akımı"yla tanınan Mustafa Atmaca tutuklandı.

İki gün cezaevinde kaldıktan sonra Atmaca serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanan Atmaca'nın verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında ‘Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

Kendisine tepki gösteren kullanıcılara "Siz laikler İsrail'e gideceksiniz" diyen Hacı Mustafa Atmaca, birçok kişiyi canlı yayında engelledi ve tepkilere dayanamayıp yayını sonlandırdı.

Bu yayının ardından büyük tepki toplayan Atmaca gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU İLE VİDEOSU DA ORTAYA ÇIKTI

Atmaca hakkında en son ortaya çıkan videoda ise önceki dönem İçişleri Bakanlığı yapmış ve son genel seçimlerde de İstanbul’dan milletvekili olarak seçilmiş olan Süleyman Soylu ile Tiktok videosu ortaya çıktı.

15 saniyelik videoda toplu bir yemekte oldukları görülen Atmaca ve Soylu’nun videosunda herhangi bir diyalog yaşanmazken, Atatürk’e hakaret ettikten sonra ortaya çıkan video sosyal medyada gündem oldu.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA

Açıklama Mustafa Atmaca adına işletmenin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada "Servis edilen videoda Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucularını hedef aldığıma yönelik yaratılan algı gerçeği yansıtmamaktadır" iddiasına yer verilerek şunlar paylaşıldı:

10 Kasım tarihinde esaslı içeriği kesilerek sosyal medyada servis edilen videoda Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucularını hedef aldığıma yönelik yaratılan algı gerçeği yansıtmamaktadır. Servis edilen videoyu kaydeden şahıs videonun öncesi ve sonrası da yayınlasaydı eğer, ilgili cümlemin Büyük Önder Atatürk ve Cumhuriyet’in şerefli mimarlarına yönelik olmadığı anlaşılırdı.

Kaldı ki ülkemize laikliği getirenler tarihin hiçbir aşamasında toprak kaybetmemiştir ki toprak kaybedenler laikliği getirmiş olsun. Aksine laikliği getirenler son nefeslerinde Hatay’ımızı da Anavatana katmışlardır. Şahsıma ve işletmemize yönelik yürütülen bu haksız ve gerçek dışı provokasyonlara itibar edilmemesini beni tanıyan bütün dostlarıma ve kamuoyuna saygı ile arz ederim.