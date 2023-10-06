Atatürk’ün bıraktığı miras batağa sürüklendi. Son arazilerini de sattı

Atatürk tarafından kurulan Sümerbank adıyla kurulan daha sonra özelleştirme kapsamıyla holdingleşen Sümer Holding zarar ettiği gerekçesiyle son arazilerini de sattı.

Atatürk’ün bıraktığı miras batağa sürüklendi. Son arazilerini de sattı

Atatürk tarafından 1933 yılında kurulan Sümerbank, özelleştirme kapsamında Sümer Holding adını aldı.

Atatürk’ün mirası yanlış ekonomi politikaları nedeniyle borç batağına saplandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; AKP döneminde hızla uygulamaya geçirilen özelleştirmelerin ardından, 2021 yılında 42 milyon 41 bin TL olan Sümer Holding’in özkaynakları, bu yıl itibarıyla 29 milyon 768 bin TL’ye kadar geriledi.

PERSONEL SAYISI 141'E DÜŞTÜ

1933'te Sümerbank adıyla kurulan Holding’in özelleştirilmesi kapsamında 2003-2019 yılları arasında 23 işletme, 16 mağaza, 335 bayi satılarak ya da kapatılarak kuruluş bünyesinden ayrıldı. Bu yıl itibarıyla kurumun personel sayısı 141’e düştü.

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SON TAŞINMAZLARINI DA SATTI

Kurumun elde kalan az sayıda taşınmazı da mart, nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilen satışlar ile elden çıkarıldı. Sümer Holding’e ait taşınmazların satış bedelleri ve satın alan şirketler ise şöyle:

Mersin Tarsus’ta dört adet taşınmaz: 402 bin TL – Yunus Emre Yılmaz

Ankara Gölbaşı’nda bir adet taşınmaz: 2 milyon 920 bin TL - ALC Grup İnşaat

Ankara Çankaya’da üç adet taşınmaz: 90 milyon TL - Bilfen Eğitim Kurumları

Ankara Çankaya’da bir adet taşınmaz: 360 milyon TL – LÖSEV

Taşınmazları hızla elden çıkarılan Sümer Holding'in ekonomik yapısı da altüst oldu. Kurumun 2020 yılında 24 milyon 668 bin TL olan dönem zararı, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 27 milyon 995 bin TL ve 61 milyon 830 bin TL olarak gerçekleşti.

Kurumun özkaynaklarında yaşanan değişim de derin batağı ortaya koydu. Sümer Holding Genel Müdürlüğü’nün özkaynaklarında yaşanan değişim, yıllara göre şöyle kaydedildi:

2019: 40 milyon 94 bin TL

2020: 37 milyon 821 bin TL

2021: 42 milyon 41 bin TL

2022: 29 milyon 768 bin TL

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