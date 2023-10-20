Türkiye’nin stratejik limanı satılacak. Araplar ellerini ovuşturuyor

Son 37 yılda 144.2 milyar TL’lik özelleştirmenin yaklaşık 140 milyar TL’lik kısmını yapan AKP, önümüzdeki yıl da satışa tam gaz devam edecek. Satılacak yerler arasında stratejik öneme sahip Gökçeada’daki Kuzu Limanı da bulunuyor.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, bütçe açıkları ve kaynak sorunu yaşayan iktidar çare olarak özelleştirme politikalarına 2024’te de devam edecek. AKP iktidarı, başta hidroelektrik santrallar (HES), limanlar olmak üzere Hazine taşınmazlarını satacak.

Meclis’e sunulan 2024 bütçesinde yer alan özelleştirmeye ilişkin veriler şöyle:

1986-2023 arasında 144.2 milyar TL özelleştirme gelirinin yaklaşık 140 milyar TL’si AKP döneminde gerçekleşti.

Bu yıl özelleştirme portföyünde 11 HES var. Bu kapsamda hazırlık çalışmaları sürüyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) özelleştirilmesi kapsamında halka arza ilişkin hazırlık çalışmaları sürecinde merkezleri ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Avustralya olan büyük ülke fonları ve bu şirketlere yatırım yapan altyapı fonları ile toplam 23 görüşme yapıldı.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirmesi 2024’te tamamlanacak. Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı ihaleye çıkarılacak.

Tekirdağ Marmaraereğlisi’ndeki taşınmazlar ile Tekirdağ Çeşmeli Limanı özelleştirilecek.

Toplam 8 otoyol ve 2 köprü, üzerlerindeki tesisler ile birlikte özelleştirilecek.

Kamuya ait 18 sosyal tesisten 3’ü özelleştirilmişti. Geriye kalanlar da özelleştirilecek.

Özelleştirmeler dışında Hazine’nin mülkiyetinde olan taşınmazlardan hukuki ve fiili durumu satışa uygun olanların Devlet İhale Yasası kapsamında ihale yoluyla ve çeşitli özel yasalarda yer alan hükümler kapsamında doğrudan satış işlemlerine de devam edilecek.