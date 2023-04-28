Atatürk'ün döneminde ortaokullarda okutulan derslere bakın. Bir de şimdiki eğitim sistemini düşünün

Atatürk döneminde Konya’da verilen bir ortaokul diploması Türkiye’de eğitim sisteminin geldiği durumu tartışmaya açtı.

Atatürk'ün döneminde ortaokullarda okutulan derslere bakın. Bir de şimdiki eğitim sistemini düşünün

Editör: Özlem Kıral

Atatürk döneminde verilen bir ortaokul diploması eğitim sisteminde yıllar içinde yaşanan değişimi ortaya koydu. 1936-1937 eğitim öğretim döneminde verilen diplomada, mezun olan öğrencinin okuduğu dersler sıralandı.

Dersler arasında Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi, Matematik, Fen Bilgisi, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Resim, Müzik, Fransızca, Jimnastik, Askerlik, Ev İdaresi, Çocuk Bakımı ve Biçki Dikiş bulunuyor.

4370ebef-fc65-4a32-be25-89b3ece909c9.jpg

Konya Erkek Lisesi’nde bir öğrenciye verilen diploma sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu diploma Türkiye’de eğitim sisteminin geldiği noktanın sorgulanmasına neden oldu.

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında
Hanımeli bitkisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor Şifalı Bitkiler
Hanımeli bitkisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Faciayı tekme darbesi önledi Güncel
Faciayı tekme darbesi önledi
Türkiye’de sığınmacı sayısı artarken Bolu’da düştü. Tanju Özcan ‘işte Türk milliyetçileri ile ümmetçilerin farkı bu’ dedi Güncel
Türkiye’de sığınmacı sayısı artarken Bolu’da düştü. Tanju Özcan ‘işte Türk milliyetçileri ile ümmetçilerin farkı bu’ dedi
Lucas Torreira'nın arkadaşı uyardı! “Aman Devrim'in adını duymasın” Magazin
Lucas Torreira'nın arkadaşı uyardı! “Aman Devrim'in adını duymasın”
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Dünya
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor