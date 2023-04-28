Atatürk'ün döneminde ortaokullarda okutulan derslere bakın. Bir de şimdiki eğitim sistemini düşünün

Editör: Özlem Kıral

Atatürk döneminde verilen bir ortaokul diploması eğitim sisteminde yıllar içinde yaşanan değişimi ortaya koydu. 1936-1937 eğitim öğretim döneminde verilen diplomada, mezun olan öğrencinin okuduğu dersler sıralandı.

Dersler arasında Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi, Matematik, Fen Bilgisi, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Resim, Müzik, Fransızca, Jimnastik, Askerlik, Ev İdaresi, Çocuk Bakımı ve Biçki Dikiş bulunuyor.

Konya Erkek Lisesi’nde bir öğrenciye verilen diploma sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu diploma Türkiye’de eğitim sisteminin geldiği noktanın sorgulanmasına neden oldu.