Atatürk'ün en sağındaki Cem Yılmaz mı? Tartışılan fotoğraf

Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafında yer alan kişinin Cem Yılmaz'a benzerliği dikkat çekti. Fotoğrafın en sağında görüntülenen kişinin gerçek Cem Yılmaz mı, yoksa benzerinin mi olduğu sosyal medyada tartışılıyor.

Atatürk'ün en sağındaki Cem Yılmaz mı? Tartışılan fotoğraf

Editör: Osmancan EROK

Atatürk'ün bir fotoğrafı sosyal medyayı sallıyor. Tolga Özberk adlı sosyal medya kullanıcısı "En sağdaki Cem Yılmaz değil mi" şeklindeki paylaşımı gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Fotoğraf gerçek. Cem Yılmaz'ın ikizi gibi. Çok benziyor" yorumunu yaptı.

Bir kısım ise "Cem Yılmaz'ın siyah beyaza çevrilmiş fotoğrafı photoshopla oraya yerleştirilmiş" görüşünü bildirdi.

Fotoğrafa yorum üstüne yorum yapılmaya devam ediliyor.

İşte bazı yorumlar:

aynen A.R.O.G'daki zaman makinesi gerçek degil.

Şu anda paralel evrende 10 dakka geçti

gora da gemide bir adam vardı tıpkı mustafa Kemal Atatürk e Benziyordu

Hocam şekil güzel mekan güzel ama yemezler.

R.O.G.A film afişi

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b.jpg

c.jpg

d.jpg

ooooo.jpg

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