Cem Yılmaz oyunu kullandı. Sandık görevlileri ile şakalaştı. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, TSYD İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı öncesinde sandık görevlileri ile ünlü komedyen arasında renkli diyaloglar yaşandı.

Cem Yılmaz oyunu kullandı. Sandık görevlileri ile şakalaştı. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu

Komedyen Cem Yılmaz sabah erken saatte oyunu kullanmak üzere TSYD Topkapı Üniversitesine geldi

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Bir hayli neşeli olan ünlü komedyen, kendisine cep telefonu uyarısı yapan sandık görevlilerine yanında telefon olmadığını, yasak olduğu için evde bıraktığını söyledi.

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Oyunu kullandıktan sonra görevlilere bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da soran ünlü komedyen kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı ve ''Şimdi başka sandıkları da gezmeye gidiyorum'' diyerek herkesi kahkahaya boğdu

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Sanatçı okulun bahçesinde kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen genç bir hayranından 100 lira çekim ücreti isteyerek şaka yapmayı da ihmal etmedi.

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