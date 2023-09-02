Atatürk’ün esir alınan Yunan komutana söylediği o unutulmaz sözler. Tam 101 yıl önce bugün

Sosyal medya hesabından tarihin önemli sayfalarından birini paylaşan Babüroğlu, 'Tarihin kıskandığı lider' notunu düştü.
Yunan komutanı Trikopis'in bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Emekli Tuğgeneral ve Yeniçağ Yazarı Naim Babüroğlu 2 Eylül 1922 yılında Uşak'ta çekilmiş fotoğrafı şu notla paylaştı:
2 Eylül 1922, Uşak.
Yunan Komutanı Trikopis esir alınır.
Mustafa Kemal Paşa: "Vicdanınıza karşı vazifenizi yaptıysanız, içiniz rahat olabilirsiniz! En büyük komutanların bile esir oldukları tarihlerde yazılıdır. Mesela size Napolyon'u gösterebilirim" dedi.
Tarihin Kıskandığı Lider…