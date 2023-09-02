Atatürk’ün esir alınan Yunan komutana söylediği o unutulmaz sözler. Tam 101 yıl önce bugün

Sosyal medya hesabından günün anlam ve önemine atfen yaptığı paylaşımda takipçilerini 101 yıl öncesine götüren Emekli Tuğgeneral ve Yeniçağ Yazarı Naim Babüroğlu, Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.