Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu yerde Atatürk’ü unuttular

Atatürk’ün nüfusuna kayıtlı olduğu Gaziantep’teki bir ilkokulda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için yapılan hazırlıkta okul binasına Atatürk’ün posteri asılmaması tepkilere neden oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu yerde Atatürk’ü unuttular

Bahçedeki kutlamalarda, okulun duvarına sadece Türk Bayrağı asıldığı Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Şahinbey Belediyesi eski CHP Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Gaziantep. Aslı Alevli İlkokulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıyor ama Cumhuriyet'imizin kurucusu ATATÜRK yok. Bu unutkanlık değil, resmen yok saymaktır. Ne yaparsanız yapın, yok sayamazsınız” diye tepki gösterdi.

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“ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMENLERİ NEREDE”

Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu Gaziantep’teki Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılan bir okulda Atatürk'ün fotoğrafının bulunmamasına, “Yazıklar olsun. Atatürk'ün öğretmenlerinden bir tanesi dahi yokmuş orada demek ki” diye tepki gösterildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE DE KARŞIYMIŞ

Bu arada Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında duvarına Atatürk posteri asılmayan Aslı Alevli İlkokulu’nun müdürü olan Bestami Tunç'un İstanbul Sözleşmesi'nin iptali sırasında sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamadan kaldırılmaması için mücadele edenler için kullanılan “Mor Halka” kadın hareketi aleyhinde, “Güle güle mor halka. İşte şimdi Türk kadını kurtuldu. Darısı 6284'ün başına” paylaşımı yapması dikkat çekti.

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