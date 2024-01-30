Ateş düşürüyor. Kabızlığı gideriyor. İşte şifa saçan o ot

Doğal besinlerin keşfi devam ediyor. Bunlardan biri olan yasemin otu da ilgi çekiyor.

Yasemin otunun yüksek ateş ve kabızlık gibi korkutucu hastalıklara iyi geldiği ortaya çıktı.

YASEMİN OTU NEDİR?

Zeytingillerden, yapraklarını döken ya da her mevsim yeşil kalan bir çalı ya da sarmaşık şeklindeki odunsu bir bitkidir. Yeni filizleri yeşil renklidir.

Çiçekleri salkım halindedir. 200 civarında çeşidi vardır.

Türkiye’de sarı çiçekli yasemin ve gerçek yasemin yetişir. Tıbbi yasemin ise beyaz çiçekli ve hoş kokuludur.

YASEMİN OTUNUN FAYDALARI

Romatizma, gut ve eklem ağrılarını azaltır. Ateşi düşürür. Kabızlığı önler.

YASEMİN ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Bitki çaylarının demlenmesi, içindeki maddelerin korunması açısından önemlidir.

Bu yüzden yasemin çayı demlerken, çiçekleri suyla kaynatmamalısınız.

Sıcak suda demleme ya da bekletme yöntemiyle yasemin çayı hazırlayabilirsiniz.

Yasemin çayı nasıl yapılır bilmiyorsanız, aktarlardan alabileceğiniz yaseminlerden 1 tatlı kaşığı kuru çiçeği, kaynattığınız 1 bardak suya koyup 5 dakika bekledikten sonra içmeye hazır olan tarifi uygulayabilirsiniz.

Yasemin otuna farklı tat ve koku veren bitkiler de ekleyerek çeşitli çaylar elde edebilirsiniz.

Burada önemli olan yasemin çiçeğinin kokusunun ve lezzetinin yoğunluğunu size uygun olan damak zevkine göre ayarlamaktır.

Genellikle bal, limon, karanfil, tarçın ile lezzetlendirilen yasemin çayı, yeşil çayla birlikte de demlenebilir.