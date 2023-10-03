'Ateş Kuşları' dizisinde şok ayrılık

“Ateş Kuşları” dizisi etkili hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına topluyor. Yapımcılığına Bozdağ Film‘in imza attığı dizinin ekibinde bir veda gerçekleşecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Ateş Kuşları” dizisinin yeni sezon bölümlerine doktor Feza rolüyle dahil olan Bülent Polat ekibe veda ediyor.

Başarılı oyuncunun final sahneleri hafta başı çekildi. Ailesiyle Çanakkale‘de yaşayan ve aynı zamanda işletmecilik de yapan Polat’ın yeni bir gelişme olmazsa Bozdağ Film‘in başka bir projesine dahil olacağı kulislerde konuşuluyor. Polat’ın adı ilk olarak geçen yaz yapım şirketinin TRT1 için çekeceği “Ağlayan Gelin” dizisinde geçmiş ancak proje ertelenince “Ateş Kuşları”nın kadrosuna dahil olmuştu.

