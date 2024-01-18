Ben Bu Cihana Sığmazam'da beklenmedik ayrılık! Diziye veda ediyor

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde beklenmedik bir veda yaşanıyor! Medya sitelerinde yer alan haberler doğrulandı. ATV’de yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın başrolünde olduğu “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Haber7’deki habere göre; Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği, KYN Productions tarafından imzalanan “Ben Bu Cihana Sığmazam” projesinde bir ayrılık daha yaşandı. Ünlü aktör İsmail Demirci, Zülküf Yücel ve Zehra Yücel’in senaryosunu yazdığı bu diziye veda edenler arasına katıldı.

‘Cengiz Onbeşli’ karakteriyle “Ben Bu Cihana Sığmazam” izleyicilerinin ilgisini çeken İsmail Demirci’nin dizideki yolculuğu sona erdi. Bilindiği gibi sevilen aktör, Yasak Elma, İyilik, Yalancılar ve Mumları, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Çarpışma, Mehmed Bir Cihan Fatihi, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi projelerde de yer almıştı.

DAHA FAZLA VEDA OLACAK

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Burak Çelik, İsmail Demirci ve Ozan Akbaba’nın kadrosunda bulunduğu “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde daha fazla veda yaşanacak. Sezon finalinden önce ayrılacak olan oyuncuların kimler olacağı merakla bekleniyor.

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

İsmail Demirci, 13 Kasım 1984’te Ankara’da doğmuş olan bir Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. Bilgisayar programcılığı okumuş ve bu alanda mezun olmuştur. Ancak kariyerine farklı bir yön vererek Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim almış ve 2009 yılında buradan mezun olmuştur.

Demirci, birçok başarılı projede rol almıştır. Özellikle “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki ‘Erkan’ karakteri ile tanınmıştır. Ayrıca “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde ‘Cengiz Onbeşli’ karakterini canlandırmış ve izleyicilerin ilgisini çekmiştir.

Diğer önemli projeleri arasında “Mor Menekşeler”, “Anneler ve Kızları”, “Reaksiyon”, “Fabrika Kızı”, “Serçe Sarayı”, “Muhteşem Yüzyıl Kösem: Bağdat Fatihi IV. Murad”, “Babamın Günahları”, “Mehmed Bir Cihan Fatihi”, “Çarpışma”, “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” ve “İyilik” gibi diziler ile “Tut Sözünü” ve “Babaların Babası” gibi sinema filmleri bulunmaktadır.

İsmail Demirci, 2017 yılında güzel oyuncu Hande Soral ile evlenmiştir ve bu evlilikten Ali Demirci isminde bir oğlu vardır.