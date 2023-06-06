Atiba Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'un ayrılacağını açıklamasının ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenman öncesi, Kanadalı orta saha için bir veda etkinliği düzenlendi.



Beşiktaş kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuların katıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson’la olan sözleşmemiz, Futbol A Takımımızın Konyaspor’la oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakasının ardından sona erecek. Kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson için Futbol A Takımımızın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde bir veda etkinliği düzenlendi" ifadeleri kullanıldı.

Takıma hitaben bir konuşma yapan Atiba Hutchinson, şu ifadeleri kullandı: "Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri 10 sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."