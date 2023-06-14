Atiba Hutchinson futbolu bıraktı

Editör: Fatma Demirkaya
2013 yılından beri Beşiktaş formasını terleten Atiba Hutchinson, futbolu bırakma kararı aldı.
Beşiktaş ile sözleşmesi biten Atiba, geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçı sonrası taraftarlara veda etmişti.
10 YILDA 5 KUPA KAZANDI
Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasını giydiği 10 sezında 5 kupa kazandı.
Tecrübeli isim 3 şampiyonluk yaşarken, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Atiba, Beşiktaş'ta 334 maça çıktı.
Söz konusu maçlarda 27 gol atarken, 37 asist yaptı.