Atiba Hutchinson futbolu bıraktı

Beşiktaş'ta 10 sezon forma giyen ve takımın efsaneleri arasında adını yazdıran Kanadalı Atiba Hutchinson, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Atiba Hutchinson futbolu bıraktı

Editör: Fatma Demirkaya

2013 yılından beri Beşiktaş formasını terleten Atiba Hutchinson, futbolu bırakma kararı aldı.
Beşiktaş ile sözleşmesi biten Atiba, geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçı sonrası taraftarlara veda etmişti.

10 YILDA 5 KUPA KAZANDI
Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasını giydiği 10 sezında 5 kupa kazandı.
Tecrübeli isim 3 şampiyonluk yaşarken, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Atiba, Beşiktaş'ta 334 maça çıktı.
Söz konusu maçlarda 27 gol atarken, 37 asist yaptı.

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