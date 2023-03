Fenerbahçeli Atilla Szalai hedeflerini açıkladı

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, kulüp televizyonunda yayınlanan “Günün Röportajı” programına konuk oldu.

Takımın genel durumu ve bireysel performansıyla ilgili konuşan Szalai, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri Sevilla karşısında geçmişte yaşanılan başarıyı tekrarlamak ve turu geçmek istediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz ay yaşanan depremle ve Türk milletinin birlikteliği ile ilgili düşüncelerini aktararak sözlerine başlayan Szalai, "Bu güzel ülkenin başına korkunç bir trajedi geldi. Milyonlarca insan bu trajediden etkilendi. Hem Kulübümüz hem de ülke insanları pek çok güzel kampanya düzenledi. Depremden etkilenen insanlar için bizim yapmamız gereken şey; birlik olmalıyız ve yardım etmeliyiz. Umarım en kısa sürede bu felaketin üzerinden geleceğiz” dedi.

''HEDEFİMİZ TURU GEÇMEK''

Çalışmaları sıkı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, “Zor günler, zor haftalar geçirdik ama bu süreçte de biz çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürmeye çalıştık, çünkü bizim için aynı sezon içerisinde üçüncü hazırlık dönemi gibi oldu. Lig başladığında meydan okumalara en iyi şekilde hazır olabilmek için çalışmalarımızı sürdürmeye çalıştık. Lig tekrardan başladığında iyi de bir başlangıç yaptık. İki maçta 6 puan almak bizim için önemliydi.

Şimdiki hedefimiz Sevilla maçı. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Hedefimiz turu geçmek. Bunun için çalışıyoruz. Güçlü bir takım olduklarını biliyoruz. Eğer yanılmıyorsam son yıllarda bu kupayı 3 kere kazandılar. Avrupa Ligi'nde güçlü bir takım. Bu sene iki farklı yüzleri var, diyebiliriz. Ligde çok iyi bir görüntü sergileyemiyorlar fakat Avrupa'da güçlü bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Kaliteli oyuncuları var. Zor olacağını biliyoruz ama biz de en iyi şekilde onları analiz edeceğiz. Hazırlıklarımızı en iyi şekildesürdüreceğiz. Hedefimiz tur atlamak” şeklinde konuştu.

''TAKIMDAKİ HER OYUNCU O EFSANE MAÇI ÇOK İYİ BİLİYOR''

Fenerbahçe'nin 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçla ilgili konuşan Macar stoper, “Takımdaki her oyuncu o efsane maçı çok iyi şekilde biliyor. Sevilla ile eşleşince taraftarlarımızın o maça dair paylaşımlarını gördük. O dönem Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı elemek çok büyük başarıydı. İnşallah bu sene aynısını tekrarlamak istiyoruz. Bu maçla ilgili henüz kendisiyle (Mehmet Aurelio) konuşma fırsatımız olmadı. Çünkü biz her zaman bir sonraki maçımıza odaklanıyoruz. Kayseri maçı bizim için henüz yeni bitti ama önümüzdeki günlerde kendisi muhakkak bizimle o maça dair anılarını paylaşacaktır. Belki bize ipucu ve birkaç taktik verebilir, o maçla ilgili” dedi.

''İLK MAÇI NEREDE OYNADIĞIMIZIN BİR ÖNEMİNİN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM''

Eşleşmede ilk maçı deplasmanda oynayacak olmalarının önemli olmadığına değinen Szalai şunları söyledi:

“Çünkü artık deplasman kuralı kalktı. Dolayısıyla şu anda durum biraz daha farklı. İlk maçı deplasmanda oynayacağız, daha sonra ikinci maçı evimizde taraftarlarımızın da desteğiyle iyi bir şekilde geçirerek turu atlamak istiyoruz. Aynı zamanda eminim ki Sevilla stadında da pek çok taraftarımız orada olup, turu atlamamız için harika bir atmosfer oluşturacaktır.”

''HEDEFİMİZ ÜÇ KULVARDA ŞAMPİYON OLMAK''

Takımın hedefleri hakkında görüşlerini aktaran Szalai, “Bizlerin, oyuncuların da büyük beklentileri var. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi biz üç kulvarda da yarışıyoruz ve hedefimiz bu üç kulvarda da şampiyon olmak, üçünü birden alabilmek. Tabii ki bizim için harika olurdu. Grup aşamasını güzel bir şekilde tamamladık, şimdi play-offlardayız. Hala bu aşamada çok fazla iyi takım var ama biz de onlardan biriyiz. Bizim de yüksek hedeflerimiz var. Özellikle benim için ki Budapeşte benim ülkemin şehri ve orada final oynamak benim için harika olurdu.

Herkesin birbirine güvendiği gibi ben de takımımıza güveniyordum. Aynı zamanda takımımız bünyesinde çalışan herkes çok çalışıyor, herkes çok profesyonel. Herkes her şeyini veriyor ki bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz, birlikteyiz ve birbirimize yardım edip, birlikte savaşıyoruz. Sezona Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nden başlamıştık ve hedefimiz gruplara kalmaktı fakat bu mümkün olmadı. Daha sonrasında Avrupa Ligi'nde grup aşamalarında devam ettik ve bu aşamada güzel bir performans sergiledik. Bu turnuvanın devamı için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

''BİR OYUNCU İÇİN HER MAÇTA OYNAYABİLMEK BÜYÜK ONURDUR''

Bu sezon takımın değişmez oyuncularından olduğu hatırlatılan Macar oyuncu, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir oyuncu için her maçta oynayabilmek büyük bir onurdur. Ben de bunun için minnettarım. Bunun için çok çalışıyorum. Bu sene çok fazla maç var. Neredeyse sezonun çoğu bölümünde üç günde bir maç yapıyoruz. Dolayısıyla bu tarz durumlarda gerek beslenme anlamında, gerek toparlanma anlamında, gerekse de idman anlamında kendinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve çok mutluyum diyebilirim” ifadelerini kullandı.

''ALANYASPOR MAÇINDA TAKIMIMLA BİRLİKTE OLAMAYACAĞIM, ÇOK MUTSUZUM''

Kayserispor müsabakasında gördüğü sarı kartla bir sonraki maçta cezalu duruma düşen Szalai, bu durumla ilgili şöyle konuştu:

“Alanyaspor maçında takımımla birlikte olamayacağım, bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Toplamda dört sarı kartım oldu ama olan oldu, bunu değiştiremeyiz. Artık yapmam gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak. Ben elimden geleni yapıyorum ama benim veya başkasının gol atması önemli değil, önemli olan maçları kazanmamız, üç puan almamız ve Avrupa Ligi'nde tur atlamamız. Ama Enner kesinlikle gol atacak, eminim.”

''ENNER HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR''

Szalai, sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu ve aynı zamanda gol krallığı yarışında zirve olan Enner Valencia hakkında da görüşlerini aktararak, “Enner için çok mutluyuz. Harika bir sezon geçiriyor. Biz de onu desteklemeye çalışıyoruz. Onun dışında diğer forvetlerimiz de iyi bir sezon geçiriyorlar, iyi bir performans sergiliyorlar. İnşallah çok gol atmaya devam ederiz. Aynı zamanda mümkün olduğu kadar az gol yeriz ve savunmacılar olarak gol yemeden maçları tamamlarız” dedi.

''UMARIM BU SIKI ÇALIŞMA KARŞILIĞINI VERECEKTİR''

Takımda her oyuncunun iyi çalıştığına değinen başarılı stoper, sözlerini şu sözlerle tamamladı:

“Durumumuzu iyi görüyorum. İyi bir yoldayız, iyi çalışıyoruz. Ligde ikinci sıradayız şu anda hedefimiz birincilik. Onun için de çok çalışıyoruz. Sezon sonunda birinci sırada bitirebilmek ve büyük rüyamızı gerçekleştirebilmek için. Aynı zamanda Avrupa Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Bu üç turnuvada da başarılı olmak istiyoruz. Umarım bu sıkı çalışma karşılığını verecektir."