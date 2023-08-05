Şarkıcı Atiye'nin acı günü

İkinci çocuğuna sekiz aylık hamile olan şarkıcı Atiye'nin adını taşıdığı babaannesi Atiye Yılmaz, Antalya'da hayatını kaybetti.

Şarkıcı Atiye'nin acı günü

Editör: Ersoy ÖZDEM

Şarkıcı Atiye'nin babaannesi Atiye Yılmaz, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası Hatay'dan Antalya'ya gitmiş, bir süre sonra sağlık problemleri baş göstermişti.

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Yedi çocuğu ve 15 torunu bulunan Atiye Yılmaz, cumartesi günü memleketi Antakya'da öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

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"ELBET BİR GÜN YENİDEN KAVUŞACAĞIZ"

Vefat haberiyle büyük üzüntü yaşayan Atiye, sosyal medyada babaannesi ile fotoğraflarını yayınlayarak, "Canım babanneciğim. Atiye nenem. Seni ne kadar çok sevdiğimi sadece sen değil , tüm Türkiye biliyor. Senin adını taşımaktan büyük gurur duyuyorum. Anılarım, çocukluğum, hayatım, müziğim, yaşamımın sekillenmesine en büyük katkı sağlayanlarin başında geliyorsun. Senin torunun olmaktan her zaman sonsuza kadar mutluluk duyacağım. Elbet bir gün yeniden kavuşacağız. Zaten sen her zaman benim yanımda olacaksın biliyorum. Seni çok seviyorum" mesajını yazdı.

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