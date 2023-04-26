Atletizmde skandalı cezası belli oldu

Arnavutluk Atletizm Federasyonu Başkanı Ruli, 5 yıl men edildi.

Atletizmde skandalı cezası belli oldu

Uzun atlamacı Izmir Smajlaj'ın yarışma sonucunda manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle Arnavutluk Atletizm Federasyonu Başkanı Gjergj Ruli'ye 5, genel sekreteri Nikolin Dionisi'ye ise 4 yıl men cezası verildi.

TOKYO İÇİN YAPTILAR

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, 2021'in mayıs ayında başkent Tiran'da düzenlenen yarışmadaki 8,16 metrelik atlayışıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Smajlaj'ın derecesine ilişkin Dünya Atletizm Birliğine hatalı bilgi verildiği tespit edildi.
Aralık ayında geçici olarak men edilen 3 isimden federasyon başkanı Ruli'ye 5, genel sekreter Dionisi'ye de 4 yıl men cezası verilmesi kararlaştırıldı.
YETERLİ DELİL BULUNAMADI
2017'de Avrupa salon şampiyonluğu kazanan Smajlaj'ın geçici men cezası ise 30 yaşındaki sporcunun manipülasyona bilerek dahil olduğuna dair yeterli delile ulaşılamaması nedeniyle kaldırıldı. (AA)

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