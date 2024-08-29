ATM kullanıcıları dikkat! Dolandırıcılık vakaları artıyor. Güvenlik için tek tuş yeterli

Kaynak: Haber Merkezi
ATM kullanıcıları dikkat! Dolandırıcılık vakaları artıyor. Güvenlik için tek tuş yeterli

Dolandırıcılık vakaları son yıllarda hızla artıyor.

Sahte telefon çağrıları, virüslü linkler ve orijinal sitelerin adına açılan sahte hesaplar gibi tehlikelerin yanı sıra, ATM kullanımı da dikkat gerektiren bir alana dönüştü.

Özellikle teknolojiye bağlı yeni yöntemler vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor.

Bu gibi durumlarda dikkatli olmak, dolandırıcılara fırsat vermemek adına büyük önem taşıyor.

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GİZLİ KOPYALAMA CİHAZI YERLEŞTİRİYORLAR

Özellikle ATM cihazlarında yaşanan dolandırıcılık olayları, kullanıcıların kart bilgilerine erişimi kolaylaştırıyor. Dolandırıcılar, ATM'lere yerleştirdikleri gizli kopyalama cihazları sayesinde kart bilgilerini çalabiliyorlar. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için basit bir önlem alınabilir.

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TEK TUŞ YETİYOR

ATM'yi kullanmadan önce kartınızı takmadan önce mutlaka "İPTAL" butonuna basın. Bu işlem, eğer ATM'de gizlenmiş bir kopyalama cihazı varsa, devre dışı kalmasına yardımcı olabilir. Böylece dolandırıcıların bilgilerinize ulaşma ihtimalini büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Bu basit ama etkili yöntemle, dolandırıcılık tehlikesi büyük ölçüde önlenmiş olacak.

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