-Atma Recep din kardeşiyiz…

OVP yani Orta Vadeli Programı, Anayasal Meşruiyeti olmadan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden açıklamadı?

Çünkü OVP eşittir;

-Orta Vadeli Palavra

22 yıllık AKP iktidarında bu millet ne kadar çok palavralar duydu?

Ortaya çıkartmak için bilimsel araştırma yapmak lazım.

Son OVP hedeflerinin tutması için Erdoğan’ın zerre kadar umudu olsa bu programı kendisi açıklardı.

İnanmıyor ki; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a açıklattı.

Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek neden sadece seyirciydi?

Bu programı Şimşek bakanlığında değil de Yılmaz sarayda mı hazırladı?

Orta Vadeli Palavra programının döviz kuru hedeflerini Yılmaz şöyle açıkladı:

-2023 için yıl sonu hedefi; yüzde 30,40,

-2024 için yüzde 54 yıllık artışla 36,78,

-2025 için yüzde 19,4 yıllık artışla 43,93,

-2026 için yüzde 8,8 yıllık artışla yüzde 47,79…

Değerli okurlarım,

Fazla söze gerek yok.

Kur Korumalı Mevduat örneği vererek palavra açıklamasını yapayım.

Tarih: 19 Aralık 2021

Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri adlı bir etkinlikte dedi ki;

-"Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim."

Tarih: 21 Aralık 2021

Ekonomist Erdoğan icadı olan Kur Korumalı Mevduat sisteminin tek amacını şöyle açıkladı;

-“Yeni bir finansal alternatif oluşturuyoruz.

Vatandaşımızın bankadaki TL varlığının, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak…"

Hem de VERGİSİZ…

Bu da OVP yani Orta Vadeli Palavra olarak tarihe geçti.

Müslümanlık ilkesi “Nas” 48 saat sonra Erdoğan tarafından çiğnendi.

Şöyle ki;

Tarih: 24 Aralık 2021

Merkez Bankası “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü için dolar kurunu resmî web sayfasından şöyle açıkladı:

-Alış: 12,3480 lira.

-Satış: 12,3702 lira.

Tarih: 6 Eylül 2023

Merkez Bankası dolar kurunu resmî web sayfasından şöyle açıkladı:

-Alış: 26,7514

-Satış: 26,8586

Unutmayalım ki;

-Erdoğan 2018’de seçildiğinde bir dolar 4,6 lira idi…

Şimdi gelelim Orta Vadeli Programın sürecine.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası olacakmış…

Yok ya?

2018- 2021 dönemi hedefiniz tuttu mu ki?

“Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” programı ile hedefiniz tuttu mu ki?

Ekonomist Erdoğan ve kabinesi OVP hedeflerini 3 yıl boyunca mı tutturacak?

Hele hele 31 Mart 2024’te yerel seçim varken…

Ne derler bilirsiniz;

-Atma Recep din kardeşiyiz…