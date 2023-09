Atmacalar zirve yarışını terk etmedi. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’e iyi başlayan Rizespor, bu sezon kendi sahası olan Çaykur Didi Stadyumu’nda ilk golünü yedi.

Sezona iyi başlamasına rağmen, 15 bin 500 kişilik tribünlerini dolduramamasına hayret ediyorum. Gelip, Yeşil Mavili takımlarını destekleyen Atmacalara! Şapka çıkartıyorum o ayrı! Bir takım bu kadar yalnız bırakılmaz.

Rize’de, bu sefer yağmur’un teğet geçtiği ender güneşli günlerden bir gün.

Her iki takım da aslında oyuna, birbirlerine yoklama çekerek kontrollü başladı.

Konuk ekip Sivasspor takımı; oyunun başlarında genelde, her nedense sol kanadını kullandı. Bilerek ya da bilmeyerek bilmiyorum! Soldan orta yoluyla ev sahibinin ceza alanına inmeyi denedi.

Kırmızı Beyazlılar, oyunun başlarında Rizesporlu Emirhan’ı ekarte eden Burak ile getirip, Samuel Saiz ile tamamladığı son vuruş gol olunca, deplasmanda bir anda öne geçti. Bu aynı zamanda bu sezon Yeşil Mavililerin sahasında yediği ilk gol oldu.

Çaykur Rizespor ise yediği golden sonra orta alanda paslaşmaya, hazırlık paslarına ağırlık verdi. Bunu yaparken de göz markajıyla Sivasspor’un tüm savunma bloğunda boşluk aradı.

Galip durumda ev sahibi takıma önde baskı yapmaya başlayıp, en azından ilk yarıyı 1-0 önde kapatmak isteyen yiğidolar, yedikleri şık gole bir şey yapamadı.

Olawiyon’un şık ortasına arka direk karşısında gelişine şık vuran Bosnalı Varesanovic, skora dengeyi getirince, kulübedeki teknik adamları İlhan Palut, sanırım bir ‘ohh’ çekti.

Sivasspor’un teknik patronu Servet Çetin ise yedikleri bu golden sonra topun kendilerinde kalması için kenardan uğraş verdi.

*

Rizespor’da O.Pinchi, J.May ve Azubuike sakat oldukları için, Miya, Grahovac, Van Den Hurk ve Efe, statü gereği bu maçta kadroda olmayan isimlerdi.

Sivaspor’da ise Rodrıgues, Camara, A. Parmak’ın sakatlıkları yine devam ediyordu. Kamerunlu oyuncuları Mua N’Jie ise cezalıydı.

İkinci 45 dakikaya İlhan Hoca, Olawoyi İle Zeqiri’yi oyundan alıp, Shelvey ve Benhur ile başladı.

Sivas ekibi yine baskı yapmaya başladıysa da, Karadeniz temsilcisi bunu rakip alana uzun toplar ile geçerek halletmeye çalıştı.

Bu yarının ortalarında her iki takımda sık sık oyuncu değişikliğine gitmeye başlarken, Kırmızı Beyazlıların bir grup taraftarı, takımlarını misafir tribününde desteksiz bırakmadı.

Karşılaşmanın üçte ikilik bölümü tamamlandıktan sonra, oyun oldukça hareketlendi ve hızlandı. Her iki takım da orta sahadaki hızlı oyuncularına daha fazla oynamaya başladı. Driplingle rakip alanlara inmeye çalışan her iki takımın pozisyonları; genelde en son olarak, kaleciler; kaptan Gökhan ve Ali Şaşal da eridi.

Özellikle 70’ nci dakikadan sonra vites yükselten her iki takımdan konuk ekip, Manaj ile galibiyet golünü kaçırdı. Manaj’ın gol çizgisi üzerindeki vuruşu direkte patladı.

*

Oyun sık sık karşılıklı faullerle çok kesildi, çok durdu. İstanbul Bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan’ın maça damga vuracak çok önemli bir hatası olmadı. Bu beraberlikle Ç.Rizespor, Süper Lig’in zirvesinden kopmadı.

Tek eksiği tribün boşlukları… O zaman son söz Rizespor’un taraftarlarında; siz de artık doldurun şu tribünlerinizi, yakışmıyor!