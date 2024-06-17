ATM’ye para çekmeye gidenler neye uğradığına şaşırdı. Büyük kriz yaşandı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
ATM’ye para çekmeye gidenler neye uğradığına şaşırdı. Büyük kriz yaşandı

Arife günü ve bayramın başlangıcı olan ilk gün, ATM'lerden para çekmek isteyenler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. ATM'lerde para krizi yaşandı.

Kurban Bayramı öncesinde, Türkiye'nin çeşitli illerinde ATM'lerde meydana gelen sorunlar vatandaşlarda şaşkınlık yarattı.

Arefe günü para çekmek isteyenler, "Para çekme ünitesinde arıza" veya "Çekmek istediğiniz tutar ödenememektedir" gibi uyarılarla karşılaştılar. Bu sorunlar bayramın birinci günü de devam etti ve özellikle 15 Haziran'da maaş alan memurlar ve bayram harçlığı dağıtmak isteyenler için büyük bir mağduriyet oluşturdu.

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Gün içinde 10-15 ATM'yi dolaşarak nakit para bulmaya çalışan vatandaşlar, sorunun çözülmediğini gördüler. Kurban pazarlarında da nakit para sıkıntısı nedeniyle ödemelerin EFT yoluyla yapıldığı durumlar yaşandı.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, vatandaşlar sosyal medyada duruma isyan ederken, ATM'lerde paranın olmadığını ve bayram günü cebinde nakit bulunmadığını dile getirdiler.

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“ÖNLEM ALINMADI”

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, ATM'lerde yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle son iki gündür şikayetlerin arttığını belirtti. Güllü, "Kamu-özel tüm bankaların ATM'lerinde bu sorun yaşanıyor. Para olan ATM'lerin önünde ciddi kuyruklar oluştu. Bir banka müşterisi olan vatandaşlar paralarına erişemiyor" şeklinde konuştu.

Güllü ayrıca bankaların bu soruna karşı herhangi bir önlem almadığını ve mevzuatta bu tür durumların karşılanmasına dair eksiklikler olduğunu ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bu konuda bankalara bir uyarı yapması gerektiğini vurguladı.

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