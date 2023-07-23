Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai Bundesliga ekibi Hoffenheim ile anlaşmaya vardı.

Attila Szalai'nin yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerini sürdürmesi için izin verdiğini açıkladığı Attila Szalai’nin yeni takımı belli oldu

12 MİLYON EURO ÖDENECEK
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Attila Szalai, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile anlaştı. Alman ekibi Macar stoper için sarı-lacivertlilere 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE'NİN EN İSTİKRARLI İSMİYDİ
Attila Szalai geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin en istikrarlı ismi olarak 52 maçta forma giymiş ve bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetmişti.

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