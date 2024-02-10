Audi Q8 kazaları engelleyecek bomba özelliği açıkladı. Anında uyarı verip kemerle dürtüyor

Alman menşeli otomobil markası Audi Q8 özellikleriyle sektöre bomba gibi düştü. Otomobilin kişiselleştirme yetenekleri bulunuyor.

Otomobilin bir özelliği sosyal medyada viral oldu. Audi Q8 kazaları engelleyecek bir özelliğe imza attı. Dikkatsiz sürücüleri sesli ve kemerli uyarı yapan Audi Q8 dikkat çekti.

Bir vatandaş gündem olan otomobil markası Audi Q8 ile bir video çekti.

SOLLAMA YAPTI HEMEN UYARI VERDİ

Sollama hareketi yapan sürücüyü otomobil hemen uyardı. Sensör uyarı sesi veren otomobil ardından kemerle sürücüyü dürttü.

Kemerin sürücüyü sıktığı ve uyardığı görülüyor. Özellikle uzun yol sürücüleri için bu özellik müthiş. Uykuya kalan ve bir an fenalaşan sürücüleri hem kemerle dürtecek hem de uyarı sesi verecek.

Otomobilin fiyatının ise 3.311.432 TL olduğu öğrenildi.