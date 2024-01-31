Araç sahipleri bugün son gün. Bunu yapmayan arabasını satamayacak

MTV olarak bilinen Motorlu Taşıtlar Vergisini ödemeden sona gelindi. 1 Ocak'ta başlayan MTV ödemeleri bugün bitiyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi yılda iki kez ödeniyor ancak iktidar geçen yıl hem deprem hem de ekonomik kriz nedeniyle vatandaştan 2 değil 4 kez almıştı.

Ödemeler bugün son buluyor. Ödemeyenler peki neyle karşılaşacak? MTV'yi ödemeyen, otomobilini, minibüsünü, kamyonetini,otobüsünü satamayacak. Önce MTV'yi ödeyecek ondan sonra satacak. Bunun yanında ödemesini yapmayanlar için faiz uygulanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV ödemeleri Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfasından yapılabiliyor. iMTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.