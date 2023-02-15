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Beşiktaş aradığı sol beki Almanya'da buldu. İtalyanlar açıkladı

Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi isteyen ancak yıldız oyuncuyu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş aradığı sol beki Almanya'da buldu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 23:05
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Augsburg'un Brezilyalı sol beki Iago'yu istiyor

Beşiktaş aradığı sol beki Almanya'da buldu. İtalyanlar açıkladı
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İtalya'dan, Beşiktaş için flaş bir iddia geldi. TuttoMercato, Kara Kartal'ın, Serie A ekibi Cremonese'nin sol beki Emanuele Valeri'yi listesine aldığını iddia etti. Ancak haberde; Gri-Kırmızılılar'ın sportif direktörü Simone Jacket'in bu transfere onay vermeyeceği yazıldı. 6.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Bunun üzerine Siyah-Beyazlı ekibin, Alman temsilcisi Augsburg'un Brezilyalı sol beki Iago'yu hedefleri arasına aldığı öne sürüldü. 25 yaşındaki sol bek 2019 yılında Internacional'den, Augsburg'a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Başarılı oyuncu, 3.5 sezonda Alman temsilcisi ile 75 maça çıkarken 4 gol, 12 asistle yıldızlaştı.


 

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