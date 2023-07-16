AUZEF bahar dönemi telafi sınavlarının tamamlanmasıyla gözler AUZEF mezuniyete üç ders sınavlarına çevrildi. Peki, AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman? 2023 AUZEF mezuniyete üç ders sınav tarihleri nedir?

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler tarafından sonuçların açıklanacağı tarihi ve ardından yapılacak olan üç ders sınavının tarihini araştırıyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF takvimine göre, AUZEF telafi sınavı sonuçları, 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecek.

Bütünleme (Telafi) sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde AUZEF Çözüm Merkezi https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

AUZEF MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) üç ders sınavı tarihi belli oldu.

Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak. Mezuniyete üç ders sınavı her eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılıyor.

Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

‘’Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır; değerlendirmede ara sınav, yarı yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz. Değerli Öğrencilerimiz, İstanbul Üniversitesi Senatosu’nda alınan karar gereğince İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı mezuniyete üç ders sınavı 30 Temmuz 2023 tarihinde çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylı bilgi önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.’’