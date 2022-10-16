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Av sezonu iptal edildi. Tarihte bir ilk

Alaska Balık ve Av Departmanı, 2 yıl içinde yüzde 90’ı ortadan kaybolan kar yengeçleri nedeniyle av sezonunun tarihte ilk kez iptal edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 10:25
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Av sezonu iptal edildi. Tarihte bir ilk

Av sezonu iptal edildi. Tarihte bir ilk
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AA

Alaska Balık ve Av Departmanı, Bering Denizi'nin soğuk sularında yaşayan söz konusu kabukluların sayılarındaki şaşırtıcı düşüş nedeniyle eyalette her yıl yapılan kar yengeci sezonu avlanmasının tarihte ilk kez iptal edildiğini duyurdu.

“ŞAŞIRTICI DERECE BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ”
Departmandan biyolog Miranda Westphal, araştırmacıların 2019 ile 2021 arasında kar yengeci nüfusunda "çok şaşırtıcı şekilde büyük bir düşüş” gördüklerini kaydetti.

Aynı departmandan araştırmacı Ben Daly de "Kar yengeçleri, soğuk suya ihtiyaç duyan diğer türler için kömür madeninde tutulan bir kanarya gibi." benzetmesini yaptı.

YÜZDE 90'I SON İKİ YILDA ORTADAN KAYBOLDU
Alaska ile Sibirya arasındaki Bering Denizi’nin soğuk sularında yaşayan kar yengeçlerinin yüzde 90'ının son iki yılda ortadan kaybolduğu ve bunun da yaklaşık 1 milyar kar yengecine karşılık geldiği ifade edildi.

Bilim insanları, Kuzey Kutbu ekosistemine adapte olmuş kar yengeçlerinin, Bering Denizi’nin ısınmasıyla oksijen yetersizliği yaşadığı, hayatta kalanlarının da daha soğuk sulara yönelmiş olabileceği değerlendirmesini yaptı.

BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN FACİA
Kar yengeci popülasyonundaki şok edici azalmanın sadece Kuzey Kutbu ekosistemi için ciddi bir uyarı işareti olduğu kadar, bölge ekonomisi için de büyük bir darbe olacağından endişe ediliyor.

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