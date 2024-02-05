Avcı: Güzel bir üçüncülük yarışı olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş yenilgisinin ardından hakem kararlarını eleştirirken, lig üçüncülüğü için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta maç 1-0, devreye 2-0 ya da 3-0 girebilirdik. 46’da bir pozisyon, taca çıkmış pozisyon devam etti ve gol yedik. Kırılmalar oluyor. Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadık ve 3-2 kazandık. Aynı pozisyonla penaltı verdiler. O gün de sordum. Bugün Bardhi’nin pozisyonunun ne olduğunu merak ediyorum ve bilgilendirme istiyorum. MHK ya da hakem hocaları pozisyonlarla alakalı daha detaylı açıklama yapabilir. Ben sadece durumu değerlendirdim. Biz bugünü genç bir çocuğun iki golünü kenara atamayız. 44. dakikada devreye mağlup giriyorsun, böyle bir pozisyonla girmek kötü hissettirebiliyor."

"Biz büyük bir camiayız. Bunların üzerinden daha önce de gelmiş bir kulübüz. Ulaşılabilir hedefimiz üçüncülük. Bu hedefi yakalayacağız. Kupa zaten devam ediyor. Her sene her takım şampiyonluğa oynayamaz. Üçüncülükte güzel bir yarış olacak. Biz tekrardan kazanarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Trabzonspor’da bize eksi yazacak bir şey yok. 1 haftada 3 maç mı bize eksi yazacak? İstatistikler kırdık, şampiyon olduk. Anadolu devrimi yapmış bir takımın tarihinde yer almak çok güzel bir duygu. Trabzonspor bazen şampiyonluğa oynayacak bazen de üçüncülüğe."

"Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Trabzonspor vazgeçmez. Transfer konularıyla ilgili olarak da Başkanımız Ertuğrul Doğan ile her gün 5-6 kez görüşüyoruz. Herkes bu konuyla alakalı harıl harıl çalışıyor. Burada Trabzonspor’un menfaatleri çok önemli. Trabzonspor’un menfaatlerine transfer uygunsa yapılacak. Bununla alakalı olarak örneğin 6-7 tane oyuncuyla görüştük ama olmadı. Bütçesi uygun ve zarar vermeyecek şekilde yapabilirsek yapacağız. 5 gün var. Olmazsa da eğer vazgeçmeden devam edeceğiz.”

