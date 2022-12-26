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Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası

Avcılar Ambarlı önlerinde makine arızası yaşayan, içinde 2 kişinin olduğu tekne Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından marinaya çekildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 01:31
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Avcılar Ambarlı önlerinde makine arızası yaşayan tekne kıyıya çekildi

Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Avcılar Ambarlı önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma botu) yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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