﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Avcılar Ambarlı önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki teknenin KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma botu) yedeklenerek West İstanbul Marina’ya emniyetle yanaştırıldı” ifadelerine yer verildi. (İHA)
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