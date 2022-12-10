10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekne motoru arızalanınca 800 kilometre sürüklenen 5 balıkçı tam 47 gün sonra sağ salim kurtarıldı

Tekne motoru arızalanınca 800 kilometre sürüklenen 5 balıkçı tam 47 gün sonra sağ salim kurtarıldı

Meksika Körfezi’nde tekne motorunun arızası sonrası kaybolan 5 balıkçı 47 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 13:33
Takip Et

5 balıkçı tam 47 gün sonra sağ salim kurtarıldı. Tekne motoru arızalanınca 800 kilometre sürüklendiler

Tekne motoru arızalanınca 800 kilometre sürüklenen 5 balıkçı tam 47 gün sonra sağ salim kurtarıldı
+
Aa
-

İHA
Meksika’nın güneyindeki Yucatan eyaletinden 23 Ekim 2022 tarihinde tekne ile açıldıktan sonra tekne motorunun arızalanması sebebiyle Meksika Körfezi’nde yüzlerce kilometre boyunca sürüklenen 5 balıkçı, ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinin sahil kasabası olan La Pesca açıklarında sağ olarak kurtarıldı. Kayıp balıkçıları bir karides teknesinin bulduğu ve arızalı tekneyi halatla kıyıya ulaştırdığı bildirildi.


Denizde 47 gün geçirdikten sonra kurtarılan balıkçıların, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayeneleri sonucunda durumlarının iyi olduğu tespit edilirken, vücutlarında sıvı kaybı bulunduğu belirtildi.

Balıkçılar, tekne ile açıldıktan 2 gün sonra motorun arızalandığını ifade ederken, kaybolduktan sonra yanlarındaki içme suyunun tükenmesi üzerine hayatta kalmak için yağmur suyu içtiklerini söyledi.


Arızalanan teknenin Meksika Körfezi’nde 800 kilometreden fazla sürüklendiği tahmin ediliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Nusret saygı
10.12.2022 13:51
kafayı sıyırdınız artık ! bizene Meksikada kaybolan balıkçı teknesinden  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
2
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
3
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
4
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
5
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
6
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
7
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.