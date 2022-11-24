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Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet

Avcılar’da geçen ay evlerinin kapısını çalarak kendilerini ‘Polis’ olarak tanıttıktan sonra iki kişiyi döven saldırganlar, yanlarına 3 kişiyi daha alarak bir ay sonra tekrar aynı eve geldi. Bıçak tehdidi ile 2 cep telefonunu gasbettiği belirtilen kişiler kaçtı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 16:00
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Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet! Dün gece yine geldiler

Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
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Avcılar’da ilk olay, geçen Ekim ayında Gümüşpala Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana gelmişti. Ferdi Er, giriş katta oturduğu binanın merdiven demirlerine zincirle kilitlediği bisikletinin daha önce de çalınmak istendiğini göz önüne alarak duyduğu ses üzerine kapıyı açmıştı. Karşısında gördüğü kişiye ne aradığını soran Er, "Sana mı hesap vereceğim" cevabıyla 3 kişinin saldırısına uğrarken, arkadaşı ile birlikte onlarla kavga etti.

Bu olaydan sonra uzaklaşan 3 kişi Ferdi Er’in evinin kapısını 1 saat sonra tekrar çalan ve kendilerinin "Polis" olduğunu söyleyen kişiye açınca neye uğradığını şaşırmıştı. Ferdi Er ve arkadaşı Metin Aksu içeri kaçtıkları oda kapısını kıran saldırganların yumruk ve demir çubuklu saldırısına uğramıştı. Bu olayda Metin Aksu'nun başına demir çubukla aldığı darbe ile yaralanmış, 3 kişi kaçmıştı.

DÜN GECE YİNE GELDİLER

Ev sanibi Ferdi Er, dün akşam Avcılar sahilinde balık avlamaya giderken arkadaşı Metin Aksu, ikisi kız, 3 arkadaşı ile dün saat 20.30 sıralarında evde otururken kapı çalındı. Aksu, kapıyı açması ile birlikte içeri giren 5 kişinin kendilerini bıçakla etkisiz hale getirdiklerini, bir erkek ve bir kız arkadaşının cep telefonlarını gasbettiklerini, bunları ancak verecekleri hesap numarasına 4 bin TL gönderilmesi halinde teslim edeceklerini öne sürdü.

İçeride yaklaşık 15 dakika kalan, telefonunu vermek istemeyen kızlardan birisine tokat atan saldırganlar, evdeki bir erkeğin daha cep telefonunu gasbetti. Metin Aksu’yu kapı önüne kadar götüren, polisin aranması halinde onu bıçaklayacaklarını söyleyen şüpheliler bir süre sonra koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine eve gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri parmak izi çalışması yaparken, evde bulunanların ifadelerini aldı. Metin Aksu, iki saldırganın geçen ay eve gelerek kafasına 4 dikiş atılmasına neden olan saldırganlar olduğunu öne sürdü. Polis bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken, ev sahibi Ferdi Er, telefon üzerine eve döndüğünü, ilk dosya kapanmadan aynı kişilerin evlerine gelerek böyle bir saldırı ve gaspı gerçekleştirmesine inanamadığını söyledi.

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