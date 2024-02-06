Avcılar'da korkunç cinayet. Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

Kaynak: DHA
Avcılar'da korkunç cinayet. Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü
Avcılar’da eski eşinin sevgilisiyle arasında çıkan kavga sonucunda silahla yaralanan Mehmet Karakoç, hayatını kaybetti.

Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde bulunan bir kafenin önünde meydana gelen olayda, 44 yaşındaki Neslihan Ö. ve sevgilisi 40 yaşındaki Ayhan B. İle eski eş Mehmet Karakoç arasında tartışma çıktı. Ayhan B. İle Mehmet Karakoç arasında çıkan arbede sırasında, Mehmet Karakoç, Ayhan B.’yi bıçakladı.

Daha sonra Ayhan B., üzerinde bulunan silahla Mehmet Karakoç’a ateş etti. Olaydan donra Ayhan B. Ve sevgilisi Neslihan Ö, saldırının yaşandığı yerden kaçtı. Ağır yaralanan Karakoç, hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

avcilarda-cinayet-eski-esinin-sevgilisi-tarafindan-olduruldu-3118-dhaphoto2.jpg

Avcılar Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, Ayhan B. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Arbede de hafif yaralanan Neslihan Ö. ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Elinden hafif yaralanan Ayhan B., İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılan tedaviden sonra emniyete götürüldü. Neslihan Ö., ifadesinde, 18 Ocak'ta sevgilisi Ayhan B.'nin kendisini ölümle tehdit ettiği şikayetiyle emniyete başvurduğunu ancak, bu kişinin aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

avcilarda-cinayet-eski-esinin-sevgilisi-tarafindan-olduruldu-3118-dhaphoto3.jpg

avcilarda-cinayet-eski-esinin-sevgilisi-tarafindan-olduruldu-3118-dhaphoto4.jpg

Son Haberler
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi Video
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı Ekonomi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek Gündem
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi Gündem
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi
Kayseri'de bıçaklı kavga. 1 ölü, 2 gözaltı Gündem
Kayseri'de bıçaklı kavga. 1 ölü, 2 gözaltı
Kırıkhan'daki bu binanın balkonlarını herkes kırık sanıyor. Oysa bina sapasağlam Gündem
Kırıkhan'daki bu binanın balkonlarını herkes kırık sanıyor. Oysa bina sapasağlam
Flaş... Flaş... İzmir'de taksici Oğuz Erge’nin katili için istenen ceza belli oldu Gündem
Flaş... Flaş... İzmir'de taksici Oğuz Erge’nin katili için istenen ceza belli oldu