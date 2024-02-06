Avcılar'da korkunç cinayet. Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde bulunan bir kafenin önünde meydana gelen olayda, 44 yaşındaki Neslihan Ö. ve sevgilisi 40 yaşındaki Ayhan B. İle eski eş Mehmet Karakoç arasında tartışma çıktı. Ayhan B. İle Mehmet Karakoç arasında çıkan arbede sırasında, Mehmet Karakoç, Ayhan B.’yi bıçakladı.

Daha sonra Ayhan B., üzerinde bulunan silahla Mehmet Karakoç’a ateş etti. Olaydan donra Ayhan B. Ve sevgilisi Neslihan Ö, saldırının yaşandığı yerden kaçtı. Ağır yaralanan Karakoç, hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, Ayhan B. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Arbede de hafif yaralanan Neslihan Ö. ise, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Elinden hafif yaralanan Ayhan B., İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılan tedaviden sonra emniyete götürüldü. Neslihan Ö., ifadesinde, 18 Ocak'ta sevgilisi Ayhan B.'nin kendisini ölümle tehdit ettiği şikayetiyle emniyete başvurduğunu ancak, bu kişinin aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.