Avcılar'da yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Avcılar'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Avcılar'da yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Merkez Mahallesi Yakar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Evde bulunan bir kişi ile üst kattakiler mahsur kaldı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi içeri girerek evdeki kişiyi kurtardı. Üst katlarda balkonlara çıkarak bekleyen 6 kişi ise merdiven uzatılarak kurtarıldı,

Alevlerin arasından kurtarılan ve bir battaniye ile sağlık görevlilerinin yanına getirilen kediye kalp masajı yapıldı. Oksijen de verilen kedi kurtarılamadı. Bina sakini Mehmet Dönmekli, "Duman ve yangını fark edince hemen doğalgaz vanasını kapattım. Her yer duman doldu. Üst kattaki eşimi dışarı çıkardım. İtfaiye gelip söndürdü" dedi. Gökhan Alagöz ise, "Gürültüyü duyunca dışarıda kavga olduğunu zannettim. Hemen dışarı çıktık. İtfaiye gelip müdahale etti" diye konuştu.

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