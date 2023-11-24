AVM önündeki kuyruğun ucu bucağı yok.Haberi alan koştu “her türlü savaşa hazırım” dedi

Esenyurt'ta bir AVM’de Kasım ayı indirimleri nedeniyle oluşan kuyruk havadan görüntülendi. Ucu bucağı gözükmeyen kuyruğa girenlerden bir genç ise, “ Yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” dedi.

KAYNAK: İHA
AVM önündeki kuyruğun ucu bucağı yok.Haberi alan koştu “her türlü savaşa hazırım” dedi

Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan Büyük Kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, AVM'lere akın etti.

Esenyurt’ta da vatandaşlar bir alışveriş merkezinin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya girdi.

Alışveriş merkezi açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşların kuyruğu metrobüs üst geçidini buldu.

Oluşan sıra drone ile havadan da görüntülendi.

Yaklaşık 1 saattir sırada olduğunu belirten Mert Öztürk, “İndirimlerin olduğunu duydum kuyruğa geldim. Kıyafet alacağım erkenden geldim. İndirimler söylediği kadarıyla yüzde 30 yüzde 40 arası olacak benimde bütçem için iyi bir durum” dedi.

Sibel Metin isimli bir kadın ise, “İnşallah sıra bize de gelecek. Bekliyoruz. Montlara bakacağım. Yeni geldim sayılır. Azimliyiz başaracağız” diye konuştu.

“ HER TÜRLÜ SAVAŞA HAZIRIM”
3 senedir Kasım ayı indirimlerine gittiğini söyleyen Yağmur Metin, “Heyecanlayım. 3 senelik tecrübem olmasına rağmen geç kaldım. Sıra çok ama yapacak bir şey yok her türlü savaşa hazırım” şeklinde konuştu.

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