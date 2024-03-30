Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı

Kaynak: AA
Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve Avrasya Tüneli’ne yönlendirmek amacıyla yapılan Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu hizmete açıldı.

Bu bağlantı yolu, 4 ana istikametin kesişim noktasında bulunuyor. TEM bağlantı yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gidilen ana arterin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu Yakası’na gelinirken E5 ve D100 Karayolu’na inilen yol ya da Anadolu Otoyolu’na gidilen yolların ortasında bulunuyor. Bu proje, sürücülere büyük kolaylık sağlayacak.

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Anadolu Yakası için de Kartal, Pendik, Tuzla istikametinden gelip Kadıköy, Fenerbahçe, Bağdat Caddesi ve Göztepe’ye inmek isteyenlerin de D100 ve E5’i hiç kullanmadan bu bağlantı yoluyla Kadıköy’e inme şansları olduğunu belirtti. Bu küçük ama işlevsel bağlantı yolu, neredeyse her yöndeki sürücülere fayda sağlayacak bir proje olarak öne çıkıyor.

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Avrasya Tüneli’nin günlük rakamları hakkında bilgi veren Eyigün, öngörülenden daha hızlı şekilde 10 yılı bulmadan 6,5 yılda garanti sayısına ulaştıklarını ifade etti.

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Ayrıca, bağlantı yoluna giden tünelin Avrasya’nın kamu menfaati, kamu finansmanı ve kamu maliyesi açısından da faydasını artırdığını vurguladı. Avrasya Tüneli ile beraber Marmaray’a da değinen Eyigün, her iki projenin de insanlara kazandırdığı zamanın gerçek hayatta karşılığının ölçülemez olduğunu söyledi.

İstanbul’a yeni bir fayda anlamında adeta Avrasya Tüneli’nin dörtte biri kadar, beşte biri kadar belki bir yeni tünel yapmış kadar kapasiteyi yükseltici bir iş yapıyoruz.

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