Avrupa Birliği çalışanlarına "yapay zeka kullanmayın" sınırlaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlara kritik işlerde yapay zeka sohbet robotlarının kullanılmaması talimatını verdi.

Avrupa Birliği çalışanlarına "yapay zeka kullanmayın" sınırlaması

Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, personelinin son dönemde kullanım alanı hızla yaygınlaşan sohbet robotu ChatGPT ve Bard gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerinin kullanımına sınırlamalar getiren yeni kurallar hazırladı.

Yapay zeka aracı kullanırken kamuya açık olmayan bilgiler paylaşılamayacak veya ifşa edilemeyecek.

Yapay zekanın vereceği yanıtların yanlış veya taraflı olabileceği konusunun farkında olunacağının altı çizildi.

Yapay zekanın fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediği konusu da göz önünde bulundurulacağı ve üretilen bilgilerin asla resmi belgelere kopyalanıp yapıştırılmayacağını ifade etti.

Özellikle kritik ve duyarlı süreçler üzerinde çalışırken yapay zeka araçlarının kullanılamayacağı ifade edildi.

AB'nin henüz ChatGPT veya benzeri yapay zeka sistemleriyle ilgili bir düzenlemesi bulunmuyor ancak AB Komisyonu, 2 yıl önce yapay zeka konusunda yeni kurallar çerçevesini içeren ilk yasal düzenleme teklifini hazırlayıp üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'na (AP) sunmuştu. Bu teklif, yapay zeka sistemlerinin kullanımında birtakım sınırlama ve şeffaflık kuralları getiriyordu.

Komisyon'un yasa teklifinde, yapay zeka sistemleri kabul edilemez "risk", "yüksek risk", "sınırlı risk" ve "minimum risk" olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyordu.

AB yapısı içinde bu düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor.

(Kaynak: AA)

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