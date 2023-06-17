Erdoğan’dan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı’na tam üyelik çağrısı

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı.

Erdoğan’dan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı’na tam üyelik çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan da başarılı mücadelenin yolunun Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.

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