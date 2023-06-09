Avrupa Birliği Kanada’ya 280 itfaiyeci gönderiyor

AB İnsani Yardım Bürosu, Kanada’daki orman yangınlarına müdahale için 280 itfaiyeci göndereceğini duyurdu.

Avrupa Birliği Kanada’ya 280 itfaiyeci gönderiyor

Kanada hükümeti, ülkenin güneyinde başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınları için AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım istedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün açıklama yaparak “Korkunç orman yangınları karşısında Kanada ile dayanışma içindeyiz. Kanada, AB Sivil Koruma Mekanizmasından destek talep etti ve biz de hemen yanıt veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mekanizma kapsamında Fransa, Portekiz ve İspanya’dan 280 itfaiyecinin gönderileceğini belirtilen Komisyon Başkanı Leyen, daha fazla itfaiyecinin de gönderileceğini vurguladı.

20 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AB İnsani Yardım Bürosu ise konuyla ilgili açıklamasında “Kanada genelinde Mayıs ayından itibaren Hollanda büyüklüğünde, yaklaşık 4.1 milyon hektarı yakan alışılmadık yayılma ve yoğunlukta çok sayıda orman yangını var. Bu orman yangınlarından çıkan duman, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirlere de yayılıyor ve ortalamadan 10 kat daha fazla karbon dioksit salıyor. Kanada genelinde 20 binden fazla kişi tahliye edildi” denildi.

(DHA)

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