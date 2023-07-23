Avrupa Birliği Türkiye için belirlenen 6 vize kriterini açıkladı

Avrupa Birliği’nden Türkiye’nin vize serbestisi için yeni bir açıklama geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez, Türkiye için belirlenen 6 kriteri duyurdu.

Avrupa Birliği Türkiye için belirlenen 6 vize kriterini açıkladı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından yeniden gündeme gelen Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gerçek Gündem’den Melisa Gülbaş’a konuşan Amor, Türkiye’nin mevcut sistemde AB’ye yaklaşmasının zor olduğunu söyledi. Amor’a göre mevcut durumda Türkiye’nin reformları AB’ye katılım süreci için yeterli değil. Amor, “Benim fikrim ilişkimizin ana çerçevesi olan katılım sürecinin bir süre daha devam etmeyeceği yönünde” diye konuştu.

Amor, gidişatı tersine çevirmenin Erdoğan’ın elinde olduğunu ifade etti ve ekledi:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP ile ilgili karalarına uyulmalı, gazeteciler serbest bırakılmalı ve ülkenin yarısından fazlasının terörist olarak görülmesinden vazgeçilmeli. Katılım sürecini yeniden rayına oturtmak için samimi bir istek görmeliyiz. Sadece kağıtlar, reformlar veya eylem planları istemediğimize dair sinyaller bekliyoruz. En başından beri söylediğim şeyi tekrar ediyorum, benim okuduğum tek belge mahkeme kararları. Ben sadece mahkeme kararlarına bakıyorum.”

‘6 KRİTER’ MESELESİ

Amor, Türkiye’nin vize serbestisi konusunda hala hiçbir ilerleme kaydedememesinin nedeninin ‘altı kritere’ uyulmaması olduğunu söylüyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda uyması gereken 6 kriter ise “terörle mücadele (değişiklik)”, “yolsuzlukla mücadele”, “Europol ile iş birliği”, “kişisel verilerin korunması”, “AB üyeleri ile adli yardımlaşma” ve “geri kabul anlaşması”.

Amor, Türkiye’nin uyması gerektiği 6 kriterle ilgili “Bin kere tekrar ediyorum. Eğer AB’yi istiyorsanız 6 kritere uymak zorundasınız. Bunu Türk hükümeti de çok iyi biliyor” diye konuştu.

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