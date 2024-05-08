Galatasaray maçı öncesi kırmızı kart gören Feghouli'ye ağır ceza

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi PFDK'den flaş bir karar geldi.

Kayserispor maçında rakibini tekmelediği için kırmızı kart gören Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza verildi.

TFF konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 78 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 04.05.2024 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına"

"Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.''