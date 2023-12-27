Avrupa Birliği’nde Ukrayna krizi

Financial Times’ın haberine göre, Avrupa Birliği Macaristan’ın tüm itirazlarına rağmen Ukraynaya dev bir yardım paketi göndermeye hazırlanıyor.

Macar lider Viktor Orban’ın ilk paket olan 50 milyar dolara itirazı üzerine yeniden hazırlanan pakette 20 Ukrayna’ya 20 milyar dolar yardım verilmesi planlanıyor.

Kiev’i krizden kurtarmak ve Rusya ile savaşmaya devam etmesini sağlamak için paketi hazırlayan Avrupalı liderler Macaristan lideri Viktor Orban’ın itirazlarını da bertaraf edecekler.

Yetkililer, 1 Şubat’ta yapılması planlanan zirvede Orban’ın vetosunu kaldırmayı reddetmesi halinde destek sağlamanın en pratik yolu olarak borçla finanse edilen bir modelin uygun olabileceğini ifade ettiler.

Macaristan’ın veto düşüncesini aşmak için borç finansman modeli yöntemiyle krizi aşmak isteyen Avrupa Birliği, nihai miktar Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre belirleyecek.

Bu planı devreye sokmak isteyen AB yöneticileri, üye 27 devletin tamamının garantisini gerektirmeyecek şekilde sözleşme hazırlayarak Macaristan’ın yeniden veto etmesine karşı önlem alacaklar.

Öte yandan geçen hafta G7 maliye bakanları arasında yapılan çağrı hakkında bilgi veren yetkililere göre, seçilen model ne olursa olsun, AB Ukrayna'ya en geç Mart ayına kadar fon sağlayacağına söz verdi.