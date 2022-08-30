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Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye teşekkür

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna tahılı ile ilgili Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleştirilen tahıl anlaşması için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) teşekkür etti.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 21:50
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Avrupa Birliği'nden Türkiye’ye "tahıl anlaşması" teşekkürü

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye teşekkür
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Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları, Çekya’nın başkenti Prag’ta bir araya geldi. Düzenlenen gayrı resmi toplantısı sonrasında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin, Ukrayna için Askeri Eğitim Misyonu kurmak üzere anlaştığını açıkladı.

Toplantıda Rusya’nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki askerleri ve Ukrayna tahılı ile ilgili Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleştirilen tahıl anlaşmasının da görüşüldüğünü ifade eden Borrell, Türkiye’ye teşekkür etti.

Borrell, “Günümüzde sadece AB değil, tüm dünya yüksek enflasyon ve borçlar nedeniyle oluşan mali yüklerden dolayı sorunlar yaşıyor. Bütün bunlar yaşanırken tahıl anlaşmasının imzalanmış olması ve bu anlaşmanın uygulandığını görmekten dolayı mutluyuz. Birleşmiş Milletler’e ve Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

"UKRAYNA'NIN DESTEĞİMİZE İHTİYACI VAR"

Borrell, "Sahadaki durum çok kötü olmaya devam ediyor. Rus saldırganlığına karşı Ukrayna'nın desteğimize ihtiyacı var ve biz de destek sağlamaya devam edeceğiz. Genel bir siyasi anlaşma üzerinde bugün anlaşmamız gerekiyordu. Askeri Eğitim Misyonu kurmak üzere anlaştık. Bu toplantı gayri resmi bir toplantı olduğu için resmi bir karar alamadık ama en kısa zamanda bu kararı resmileştireceğiz. Hızlı ve kararlı olmalıyız. Ayrıca Ukrayna ordusunun mevcut durumunu özelliklerini de göz ardı etmemeli ve ona göre davranmalıyız“ dedi.

 

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