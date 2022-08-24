TSK'den istifa eden amiral Özcan Altunbulak'ın tahıl koridorunun komutanı olduğu ortaya çıktı

Tahıl koridoru anlaşmasıyla birlikte kurulan MKM’nin koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, TSK’den istifa etti. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’da yetişen tahılın ülkeden çıkarılmaması, dünyada yeni bir gıda krizini meydana getirmişti. Geçen haftalarda, ise Türkiye’nin girişimiyle tahıl koridoru oluşturuldu.

Türkiye-Ukrayna-Rusya ve Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde gerçekleştirilen tahıl koridorunun denetlenmesi adına İstanbul'da 27 Temmuz’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıldı.

TAHIL KORİDORUNUN KOMUTANI ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin “süper beyni” ve “yıldızı” olarak bilinen Tuğamiral Özcan Altunbulak TSK'dan istifa etmişti. TSK'den istifa eden amiralin tahıl koridorunun komutanı olduğu ortaya çıktı.

Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde kuruluş çalışmalarına başlanan Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü görevine ise Tuğamiral Özcan Altunbulak getirilmişti. Gazeteci Müyesser Yıldız, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazıda Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

CEZAEVİNDE YATTI

Müyesser Yıldız yazısında, ABD Harp Okulu mezunu olan Altunbulak, TSK’nın “süper beyni” ve “yıldızı” olarak bilindiğini söylemişti. Yıldız, Altunbulak’ın İzmir Casusluk kumpasına maruz kaldığını ve yıllarca hapiste yattğını açıklamıştı. Altunbulak’ın beraat ettikten sonra göreve döndüğünü ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Belçika’daki Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Kurmay Başkanlığı’na atandığını belirtmişti.

"YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU"

Yıldız yazısında “Tuğamiral Özcan Altunbulak Cuma günü istifasını verdi ve telefonlarını kapatarak görevden ayrıldı.” İfadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Yıldız, Altunbulak’ın yerine gelecek ismi de duyurdu. Yıldız, “Altunbulak’ın yerine Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü’ne Tuğamiral Yavuz Kılıç‘ın getirileceğinin konuşulduğunu da kaydedelim. Balyoz kumpasında 2 yıl hapiste yatan Kılıç, Cuma günkü kararnameyle Napoli’deki NATO görevinden Deniz Eğitim ve Öğretim Komutan Yardımcılığı’na atanmıştı.” demişti.

TAHIL KORİDORU NEDİR?

Rusya’nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya başlattığı saldırılar sonrasında Ukrayna’nın, Karadeniz limanlarında bunan birçok yük gemisi çıkış yapamadı. Ukrayna tahılının sevkiyatında yaşanan aksaklıklar nedeniyle küresel gıda krizi gündeme geldi. Tahıl koridoru anlaşması ile Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl taşınması için adım atıldı.

Tahıl koridoru oluşturulmasına dönük çabaların ilk amacı, Odesa başta olmak üzere mayınlar nedeniyle Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan tahıl ve diğer gıda ürünleriyle yüklü gemilerin dünya pazarlarına açılmasını sağlamaktı. Bu kapsamda yaklaşık 80 adet geminin olduğu kaydediliyor. Bu gemilerin denize açılabilmelerini sağlayacak koridorun oluşması, silolarda alıcı bekleyen yaklaşık 25 milyon ton tahılın da dünya pazarlarına taşınması anlamına geleceği için önem kazanıyor.

PLAN MADDELERİ NELERDİ?

Pazarlığın en önemli ayaklarından birisini, gemilerin sorunsuz şekilde mayınlı alanlardan çıkabilmesi ve Rusya’nın saldırılarına maruz kalmaması için Moskova’dan alınacak güvenlik garantileri oluşturdu.

Bu kapsamda yaklaşık 80 adet geminin olduğu kaydediliyor. Bu gemilerin denize açılabilmelerini sağlayacak koridorun oluşması, silolarda alıcı bekleyen yaklaşık 25 milyon ton tahılın da dünya pazarlarına taşınması anlamına geleceği için önem kazanıyor. Pazarlığın en önemli ayaklarından birisini, gemilerin sorunsuz şekilde mayınlı alanlardan çıkabilmesi ve Rusya’nın saldırılarına maruz kalmaması için Moskova’dan alınacak güvenlik garantileri oluşturdu.

Gıda koridorunun oluşturulmasıyla birlikte Ukrayna, tamamen kendi denetiminde olan Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından ihracata başlayabilecek. Anlaşmaya göre gıda yüklü kargo gemiler, kılavuz gemiler aracılığıyla mayınlı limanlardan Karadeniz’e ulaşacak ve önceden belirlenen rotalardan dünya pazarlarına taşınacak.