Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Küresel ekonomide esen iyimser rüzgarlar piyasalara yansıdı. Avrupa borsaları iyimserliğin etkisi ile günü yükselişle kapattı.

KAYNAK: AA
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel ekonomiye ilişkin iyimser beklentilerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,97 artışla 459,83 puana ulaştı.

AVRO DOLARA KARŞI DEĞER KAZANDI

Birleşik Krallıkta FTSE 100 endeksi yüzde 1,72 artarak 7.464,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,67’lik artışla 7.373,43 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,88 artışla 15.930,88 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,21'lik yükselişle 28.889,76 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,31 yükselişle 1,085 seviyelerinde seyrediyor.

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