Avrupa borsaları karışık bir seyir ile haftayı tamamladı

Kaynak: AA
Avrupa borsaları karışık bir seyir ile haftayı tamamladı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,02 artarak 503,26 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 azalışla 7.659,74 puana gerilerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 33.403,8 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,16'lık bir azalışla 17.814,51 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,15 artışla 8.028,01 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.03 itibarıyla yüzde 0,09 azalışla 1,094 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürme konusunda kaydettiği ilerlemenin yeterli derecede güvence sunmadığını belirtti. Bu açıklama, piyasalarda dikkatle takip edildi.

Bugün Avrupa'da açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1 artarak beklentileri aştı.

Ayrıca, ABD'de açıklanan istihdam verileri de yatırımcılar tarafından değerlendirildi. Ülkede tarım dışı istihdam şubat ayında 275 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseldi.

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