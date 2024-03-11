Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler yükseldi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında bankacılık sektörünün öncülüğünde yüzde 1,25 artışla 9.269,89 puana ulaştı.

Endeks, saat 13.00’te önceki kapanışın 114,57 puan üzerindeydi. Toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,67 ve holding endeksi yüzde 1,91 yükselirken, iletişim endeksi yüzde 3,07 düştü. Analistler, ABD enflasyon verilerinin beklendiği haftada küresel pay piyasalarının negatif başladığını ifade ederek, yurt içinde sanayi üretimi ve cari açık verilerinin bu hafta yatırımcıların gündeminde olacağını belirtti. Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Fitch Ratings, not yükseltiminin gerekçesini, Haziran 2023’ten bu yana uygulanan politikaların makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada etkili ve dayanıklı olduğuna duyulan güvenin artması olarak açıkladı.

Analistler, BIST 100 endeksinin teknik olarak 9.400 ve 9.500 puan seviyelerinin direnç, 9.200 puan seviyesinin ise destek olduğunu bildirdi.

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