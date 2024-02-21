Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Stoxx Europe 600 ve FTSE 100 endeksleri düşerken, DAX 30, CAC 40 ve FTSE MIB 30 endeksleri yükseldi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,07 arttı.

Avrupa borsaları, dün çeşitli faktörlerin etkisiyle karışık bir seyir izledi. Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 düşüşle 491,05 puana geriledi. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,73 değer kaybederek 7.662,51 puana indi.

Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 artışla 17.118,12 puana yükselirken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 7.812,09 puana çıktı. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1 yükselerek 32.018,4 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,081 seviyesinde işlem gördü.

Borsalarda etkili olan faktörler arasında, İngiltere’nin en büyük bankalarından HSBC’nin son çeyrekte vergi öncesi karının düşmesi ve Çin finans kuruluşu yatırımının değer kaybetmesi yer aldı. HSBC’nin hisseleri yüzde 8’den fazla değer kaybetti.

Almanya’da hükümet, 2024 büyüme beklentisini yüzde 1,3’ten yüzde 0,2’ye indirdi. Hükümet, küresel talebin zayıflığı, jeopolitik belirsizlikler ve enflasyonun yüksekliğinin büyümeyi olumsuz etkilediğini açıkladı.

OECD ülkelerinde ise GSYH, 2023’ün son çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü. OECD, büyümenin aşılamaya bağlı olduğunu belirtti.