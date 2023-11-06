Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa Borsaları yükselişte. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 444,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 15.191 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 7.422 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 28.728 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.293 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.054 puanda seyrediyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0750'ye çıkarak 14 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle haftaya pozitif seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini kaydeden analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, Avrupa bölgesinde son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun gerilediğine işaret ettiğini, bu durumun Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) "şahin" politikalarında sona gelindiği şeklinde yorumlandığını belirtti.

Bölgede politika faizlerinin bir süre bu seviyelerde kalmasının enflasyonu baskılamayı sürdürmesinin beklendiğini ifade eden analistler, bu hafta Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, bugün Almanya'da hizmet sektörü ve bileşik Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri eylülde aylık yüzde 0,2 artışla beklentileri aştı.